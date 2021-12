Mentre atti di devianza giovanile preoccupano istituzioni e cittadini, il Prefetto di Reggio Emilia Dott.ssa Jolanda Rolli, ha voluto un Tavolo Inter-istituzionale per affrontare il tema in tutti i suoi aspetti. Per sensibilizzare il mondo della scuola e illustrare attività e servizi messi in atto in questi mesi giovedì 16 dicembre, alle ore 15.30, presso il complesso universitario Palazzo G. Dossetti, in viale Allegri 9 a Reggio Emilia si tiene un incontro rivolto a Dirigenti Scolastici e docenti che si occupano a vario titolo della lotta ai fenomeni di devianza giovanile.

Per sottolineare l’importanza dell’evento saranno le massime autorità a portare i saluti di apertura: il Prefetto di Reggio Emilia Dott.ssa Iolanda Rolli, il Questore di Reggio Emilia Dott. Giuseppe Ferrari e il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri Col. Andrea Milani.

L’introduzione dei lavori è affidata al Dirigente dell’Ufficio Scolastico di Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Emilia Dott. Paolo Bernardi e a seguire il Prof. Loris Vezzali, la Prof.ssa Alessia Cadamuro e la Dott.ssa Elisa Bisagno di Unimore presenteranno un percorso di formazione online rivolto agli operatori delle scuole di primo e secondo grado, le cui linee generali sono state condivise all’interno del Tavolo Inter-istituzionale.

I rappresentanti di Enti e Istituzioni illustreranno le iniziative e i servizi messi in campo per fronteggiare lo spinoso problema: Ilenia Malavasi Vice Presidente Provincia di Reggio Emilia, Dott.ssa Raffaella Curioni Assessora Comune di Reggio Emilia, Dott. Antonio Stavale 1° Dir. Polizia di Stato – Questura di Reggio Emilia e Maggiore Luigi Scalingi, Arma dei carabinieri.

“Il corso – spiega il Prof. Loris Vezzali, docente di Psicologia sociale – vuole favorire nei giovani uno sviluppo consapevole e per questo cerca di promuovere consapevolezza su diversi aspetti che consentono di evitare percorsi di marginalità sociale legati a condotte anti-sociali. Il corso è rivolto agli insegnanti che vengono messi in grado di condurre laboratori volti a favorire lo sviluppo sano dei giovani”.

“Il ruolo della scuola – afferma Paolo Bernardi, Dirigente dell’Ufficio Scolastico dell’Ambito Territoriale di Reggio Emilia – è centrale nella lotta contro la devianza dei minori, le cui manifestazioni hanno inizio già nelle scuole del primo ciclo, e si accompagnano quasi sempre, nel secondo ciclo, a fenomeni di evasione dall’obbligo e di abbandono scolastico. Per questo motivo ho accettato con entusiasmo l’invito di S.E. Il Prefetto di partecipare al tavolo da lei promosso, e il mio Ufficio ha collaborato con Unimore e con tutte le autorità cittadine alla realizzazione di questo seminario”.