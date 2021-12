I Vichinghi Modenesi sbarcano a Volta Mantovana e fanno il loro assalto. Si è tenuta infatti sabato scorso la gara di brazilian jiu jitsu organizzata dall’ente sportivo ASI e dal M° Marco Baratti.

Il team modenese, capitanato dal suo Coach Yannick Balestri, si è presentato in gara con Omar Ouakti di Spilamberto che purtroppo non è riuscito a superare le fasi eliminatorie. A seguire Damiano Guadagno si è mostrato in forte crescita prestazionale, vincendo l’oro della categoria. Ha chiuso l’allenatore del team, Yannick Balestri che ha vinto l’argento nella +100kg e l’oro nella sua categoria dei -94kg. Il terzo posto ottenuto nella classifica a squadre ha permesso al team di portare in palestra il suo primo trofeo. Continuano gli ottimi risultati e continuano a crescere all’interno del GDT Training Center presso la Polisportiva Union81 di Portile.