Sabato 11 e domenica 12 dicembre si terranno rispettivamente a Bologna e a Reggio Emilia due Passeggiate d’autore organizzate da Psicoatleti Asd dedicate alla memoria dello scrittore Pier Vittorio Tondelli nell’imminenza dei trent’anni dalla sua scomparsa.

Chi sono gli Psicoatleti. Psicoatleti Asd è un’associazione sportiva consacrata ai cammini e focalizzata sull’aspetto storico e culturale degli stessi, fondata nel 2004 dallo scrittore Enrico Brizzi. www.psicoatleti.org

Cosa sono le Passeggiate d’autore. Nel 2021 l’associazione ha varato in occasione dei 700 anni di Dante un nuovo formato di cammino intervallato da letture d’autore.

Al tragitto tra Rimini e Ravenna (66,6 km) affrontato in notturna nel mese di agosto e concluso con letture alla tomba di Dante sono seguiti altri appuntamenti consacrati ad autori contemporanei.

Tre gli scrittori ai quali sono dedicate le Passeggiate d’autore: Mario Rigoni Stern a Torino (1 novembre 2021) in collaborazione con il Museo Nazionale della Montagna.

Ai due eventi emiliani dedicati a Pier Vittorio Tondelli (11 e 12 dicembre 2021) seguirà il 5 marzo 2022 a Bologna un nuovo evento dedicato a Pier Paolo Pasolini nei 100 anni dalla sua nascita.

L’eredità di Pier Vittorio Tondelli. Tondelli è stato scelto perché autore caro alla nostra associazione.

Enrico Brizzi in particolare ha avviato la sua carriera di narratore nel solco dell’esperienza “under 25” varata dallo scrittore con la casa editrice Transeuropa, presso la quale ha pubblicato il suo romanzo d’esordio “Jack Frusciante è uscito dal gruppo”.

Bologna, 11 dicembre

L’evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Bologna – Settore Biblioteche si terrà tra le 15.00 e le 18.00, con due ore di letture itineranti per la città e un’ora conclusiva di letture al coperto in Salaborsa. Ospite speciale Alberto Bebo Guidetti del gruppo Lo stato sociale.

Reggio Emilia, 12 dicembre

L’evento, patrocinato dal Comune di Reggio Emilia si terrà tra le 10.00 e le 13.00, con due ore di letture itineranti per la città e un’ora conclusiva di letture al coperto presso la Biblioteca Santa Croce. Ospite speciale il cantautore Max Collini.