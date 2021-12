La Direzione dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia, per far fronte alla crescente richiesta di vaccinazioni contro il Covid dovuta all’introduzione del Super Green Pass, informa che sta aprendo nuove sedi vaccinali per ampliare l’offerta ed evitare assembramenti.

In particolare, nel Distretto di Reggio Emilia, all’ex Ospedale Spallanzani, si affiancheranno spazi del Dipartimento di Sanità Pubblica di Via Amendola,2 e la Casa del Dono in Via Muzio Clementi.

Nel Distretto di Guastalla il centro vaccinale si trasferirà al piano 1 del corpo centrale dell’Ospedale, ampliando postazioni vaccinali e offerta. Nel Distretto di Correggio è prevista la riapertura del centro vaccinale alla Casa della salute di Fabbrico.

Nei Distretti di Montecchio e Castelnovo ne’ Monti verranno aumentate postazioni e offerta in spazi adiacenti ai centri prelievi. Sono già state aumentate le postazioni al centro vaccinale alla Fiera di Scandiano.

Si raccomanda di presentarsi all’appuntamento in orario, né in anticipo né in ritardo.

Gli sms di invito riporteranno, come sempre, sede, data e ora della vaccinazione.