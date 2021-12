A seguito di problematiche relative al sistema informativo, recentemente risolte, la postalizzazione degli avvisi di pagamento della TARI, in scadenza in dicembre, inizierà nel corso di questa settimana.

Per questo disagio Iren si scusa con tutti i Contribuenti interessati con avvisi di pagamento in scadenza in dicembre, ribadendo che il medesimo pagamento potrà essere comunque effettuato entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento, senza incorrere nell’applicazione delle sanzioni e degli interessi, come già riportato nella postilla presente sulla prima pagina dell’avviso.

Per ulteriori chiarimenti ed informazioni i Contribuenti possono rivolgersi al NUMERO VERDE 800 969696 oppure scrivere all’indirizzo mail servizioclientitari@gruppoiren.it.