Reggio città dei sentieri, domenica l’inaugurazione dell’anello di Villa Sesso

Si terrà domenica 15 dicembre l’inaugurazione dell’anello di villa Sesso, nuovo percorso escursionistico attrezzato, parte del progetto “Reggio Emilia, città dei sentieri”. Alle ore 14, con partenza dal Monumento ai Caduti di Villa Sesso di piazza Valiani, inizierà la camminata di circa 7 chilometri (tempo stimato 2h 30’) alla scoperta dei luoghi più significativi della frazione.

Il percorso è infatti denso di contenuti geostorici e tocca diversi punti di interesse, fra cui: il monumento ai Caduti della Resistenza; l’antico casello di via Salimbene da Parma (ex via Cava); la chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta con l’arco Tesauri, il Torrazzo dei Sessi, la casa dei fratelli Manfredi, diversi cippi resistenziali e alcuni luoghi oggi scomparsi come la vecchia cooperativa di consumo e la stazione ferroviaria.

Tramite la nuova passerella blu sul Crostolo, l’anello è collegato al percorso escursionistico Reggio Emilia-Valle Re (sentiero Cai 620) all’Anello di Cavazzoli (sentiero Cai 620D).

L’itinerario è nato grazie al progetto “Percorsi di storia nel paesaggio reggiano” proposto nel 2018 da associazioni e cittadini di Villa Sesso insieme a Istoreco, Anpi e Cai di Reggio Emilia e rappresenta una variante al sentiero Cai 620 ‘Reggio Emilia-Corte Valle Re’.

L’inaugurazione di domenica avviene in concomitanza con le celebrazioni dell’80esimo anniversario dell’eccidio nazifascista della frazione che prevede, sempre domenica 15, alle ore 11 una messa in suffragio dei martiri presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta di Villa Sesso.

REGGIO CITTA’ DEI SENTIERI – L’anello di Villa Sesso si aggiunge ad altri 29 percorsi tracciati pedonali individuati sul territorio comunale per un totale di circa 100 chilometri, si snodano infatti lungo piste ciclopedonali, sentieri, carraie, a seconda della loro collocazione geografica.