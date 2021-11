Questa mattina alla scuola media di via Sozzi, si è verificato un disservizio con le caldaie: alcune aule hanno visto il blocco degli impianti di riscaldamento. Sul tema interviene il Sindaco di Castelnovo Monti Enrico Bini: “Sull’Istituto scolastico sono in corso lavori di adeguamento strutturale e rivolti al risparmio energetico, che stanno vedendo l’apposizione di un “cappotto” termico sull’esterno di tutta la struttura, e la sostituzione delle caldaie. Purtroppo non è la prima volta che verifichiamo dei problemi: abbiamo inviato diverse PEC alla ditta esecutrice dei lavori, e sia io che l’Assessore ai Lavori pubblici Giorgio Severi siamo intervenuti in più occasioni direttamente sul cantiere perché è avvenuto più di una volta che si verificasse un blocco dell’impianto di riscaldamento. In condizioni climatiche particolarmente rigide, il problema diventa particolarmente impellente.

Purtroppo quando ci vengono segnalati questi problemi non abbiamo possibilità di intervenire in nessun altro modo se non con solleciti e reprimende: essendo i lavori ancora da consegnare, non abbiamo nemmeno la possibilità di intervenire con i nostri tecnici quando si verifica un problema. Dopo questi ripetuti interscambi avvenuti con l’impresa, se ci saranno nuovi disservizi ci prenderemo la responsabilità, nel caso si riscontrino malfunzionamenti e freddo nelle classi, di chiudere la scuola. Chiediamo scusa comunque per questi disservizi sui quali stiamo costantemente cercando di trovare soluzioni”.