Questa sera, alle 20:30 presso il Circolo Arci “Alete Pagliani” in via Monchio 1 a Sassuolo, presentazione e discussione – in presenza dell’autore – del libro “L’Italia di piazza Fontana” di Davide Conti, ed. Einaudi 2020.

E’ possibile da quella strage del 1969 comprendere la realtà del neofascismo italiano sino all’assalto alla sede della Cgil nazionale?

Presiede la serata Serena Lenzotti (Arci provinciale), introduce il tema Mauro Sentimenti (CDC nazionale), illustra le tesi del libro l’autore, Prof. Davide Conti (consulente Procura Repubblica di Bologna per la strage del 2 agosto 1980). La discussione sarà preceduta dagli interventi di Daniele Dieci (Segretario Generale Cgil di Modena) e Antonia Bertoni (Anpi Sassuolo).

Per accedere alla sala sarà necessario avere il green pass e prenotare al n. 3334006648, oppure allo 0536807115 dalle 15 alle 18. Sarà possibile seguire l’evento anche su You Tube.