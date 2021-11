E’ la manifestazione che apre con l’accensione delle luminarie, le festività natalizie. Ma che celebra anche le tradizioni locali del periodo: prima tra tutte la pcarìa, ovvero la macellazione del maiale, nobile animale, di cui “non si butta via niente”. È “Luci e tradizioni” che ritorna col suo carico di specialità culinarie, unitamente a momenti di cultura locale e musica. Cuore dell’evento piazza Costituente, a due passi dal Castello dei Pico, dove a partire da sabato 27 novembre al pomeriggio, nella tensostruttura appositamente montata dalle ore 16.30 si terrà lo showcooking del noto Chef Daniele Reponi. Per l’occasione realizzerà sul posto panini con carne di maiale e zampone. Al termine i presenti avranno la possibilità di assaggiare quanto preparato dallo chef. A seguire ci saranno letture di brani tratti dalla cultura popolare legati alla pcarìa e alla storia dello zampone, per ricordare la leggendaria nascita avvenuta a Mirandola nel 1511, durante l’assedio di papa Giulio II alla città.

Domenica 28 novembre invece, al mattino alle ore 10:00 si terrà la pcarìa, ovvero: la dimostrazione pratica di come dal maiale macellato si ottengono salami, salsicce, cotechini, ciccioli ed altre prelibatezze. A seguire, ci sarà per chi vorrà, il pranzo con menù dedicato al maiale, a cura di Franciacorta. Al pomeriggio, invece musica con Alberto Guasti e la sua band. L’accensione delle Luminarie e dell’Albero di Natale, alla presenza del Sindaco di Mirandola Alberto Greco avverrà alle ore 17.30, seguita da un assaggio gratuito di torte preparate da pasticceri di Mirandola a tema pcarìa.

“MIRANDOLA PER DANTE”, SI APRE AL PUBBLICO: DOMENICA 28 NOVEMBRE INCONTRO SU “LA STRUTTURA DEI TRE REGNI NELLA NARRAZIONE DI DANTE” E SPETTACOLO “COMEDÌA” A CURA DELLA COMPAGNIA KHOROVODARTE

Il ciclo di iniziative ed incontri organizzati dal Comune, “Mirandola per Dante” in occasione del 700esimo anniversario dalla morte del sommo poeta italiano, rivolti agli studenti delle scuole secondarie, domenica 28 novembre si aprirà al pubblico presso l’Aula Magna Rita Levi Montalcini. Due gli eventi: in programma: alle ore 17:00, Giulio Antonio Borgatti del liceo classico “G.Cevolani” di Cento, terrà una conferenza dal titolo: “La struttura dei tre regni nella narrazione di Dante”. A seguire, alle ore 18:00, invece si potrà assistere allo spettacolo “Comedía”, a cura della Compagnia Khorovodarte. Ad entrambe le iniziative è possibile partecipare, previa la prenotazione e il green pass. Per lo spettacolo occorre prenotarsi a questo indirizzo https://www.comune.mirandola.mo.it/novita/eventi/mirandola-per-dante-1321-2013-2021.