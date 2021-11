Domani, Mercoledì 24 novembre, alle ore 18, presso la Sala Bergonzioni alla Casa delle donne di Modena, presentazione del volume di X di Valentina Mira (Fandango 2021). Dialoga con l’autrice Vittorina Maestroni, presidente Centro documentazione donna.

“Ma tu lo sai almeno cos’è uno stupro? No, che non lo sai. Però senti le notizie al tg… I nostri corpi, le nostre vite diventano propaganda” scrive la giovane autrice al fratello per raccontare lo stupro subito ma, mentre si legge dello stigma che accompagna i fatti e della difficoltà di nominarli con l’esatta parola che li definisce, come si evince dal titolo X, emergono in modo forte quegli elementi culturali che sempre accompagnano le discriminazioni e la violenza di genere. Il libro è incentrato sullo svelamento del silenzio e sulla presa di parola necessari per denunciare una violenza subita, ma vuole al contempo essere una riflessione sulla definizione sociale della violenza di genere e su quanto la scrittura a partire da sé consenta di conoscersi e far riconoscere gli altri nelle nostre parole

Tutti gli appuntamenti rientrano nel progetto “In prima persona femminile. Diari, memorie, epistolari tra soggettività e storia” promosso dal Centro documentazione donna con il contributo della Fondazione di Modena, il patrocinio del Comune di Modena e la collaborazione del Coordinamento Donne Spi Cgil di Modena, dell’Università per la Libera Età Natalia Ginzburg, del Circolo modenese della Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari. Gli incontri sono a ingresso libero con Green pass obbligatorio.