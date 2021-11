Sul Raccordo di Casalecchio, per consentire lavori di pavimentazione, in orario notturno, nelle due notti consecutive di lunedì 22 e martedì 23 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Bologna Casalecchio, in entrata in entrambe le direzioni, verso la A14 Bologna-Taranto e la A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

in entrata verso la A14, Bologna San Lazzaro, sulla A14;

in entrata verso la A1/Milano, Bologna Borgo Panigale, sulla A14;

in entrata verso A1/Firenze, Sasso Marconi, sulla A1.

Di conseguenza, chi percorre la Tangenziale di Bologna e proviene da San Lazzaro, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo 1 “Nuova Bazzanese”; inoltre, saranno chiusi i rami di svincolo che dalla Nuova Bazzanese immettono all’ingresso della stazione di Bologna Casalecchio.

In alternativa, percorrere la viabilità ordinaria: Viale Palmiro Togliatti, Via Gaetano Salvemini, Via Caduti di Casteldebole e l’Asse Attrezzato sud-ovest.

*******

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di pavimentazione, in orario notturno, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 6 “Castelmaggiore” e lo svincolo 5 “Quartiere Lame” verso la A1 Milano-Napoli, dalle 22:00 di lunedì 22 alle 6:00 di martedì 23 novembre.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 6, si potrà percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in tangenziale allo svincolo 5.

*******

Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire attività di ispezione e verifiche tecniche delle opere d’arte, in orario notturno, dalle 22:00 alle 6:00 di lunedì 22, martedì 23, mercoledì 24 e venerdì 26 novembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Rioveggio (km 222+700) e Località Aglio (km 255+450), verso Firenze, con conseguente uscita obbligatoria alla stazione di Rioveggio;

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Direttissima (km 262+200) e Rioveggio (km 222+700), verso Bologna.

Di conseguenza, saranno completamente chiuse le stazioni di Roncobilaccio e Pian del Voglio, in entrata e in uscita.

Inoltre, la stazione di Rioveggio sarà chiusa in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Firenze.

Contestualmente,m saranno chiuse le aree di servizio “Roncobilaccio est” e “Roncobilaccio ovest”, situate all’interno dei tratti.

Il collegamento tra Bologna e Firenze resta garantito in ogni caso attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa alle stazioni di Roncobilaccio e Pian del Voglio, si potrà utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima.

*******

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, in orario notturno, sarà chiuso il tratto compreso tra il bivio con la A15 Parma-La Spezia e Parma:

-in direzione Bologna, nelle due notti consecutive di lunedì 22 e martedì 23 novembre con orario 22:00-6:00;

-in direzione Milano, nelle due notti consecutive di martedì 23 e mercoledì 24 novembre con orario 22:00-6:00.

In alternativa, gli utenti diretti verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione Parma, dovranno immettersi sulla SP343, poi sulla SS9 Via Emilia ed entrare in A15 dalla stazione di Parma ovest da cui procedere sulla A1 in direzione Milano. Percorso inverso per chi è diretto verso Bologna.

Inoltre, dalle 22:00 di mercoledì 24 alle 6:00 di giovedì 25 novembre, sarà chiusa la stazione di Parma in entrata verso Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Terre di Canossa-Campegine.