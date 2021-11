Due divertenti laboratori tecnologici gratuiti per bambine e bambini da realizzare insieme a genitori o nonni in ludoteca a Formigine. E’ la proposta del Centro per le Famiglie del Distretto Ceramico e di Lumen, l’associazione che gestisce il FabLab Junior del Comune di Fiorano, per sabato 20 novembre e sabato 22 gennaio.

Il primo FamilyLab, “Torre ballerina”, è rivolto a bambine e bambini dai 3 ai 10 anni (sabato 20 novembre dalle 16 alle 17) ed è pensata per manipolare e realizzare concretamente un progetto dando vita alle idee e favorendo lo sviluppo della creatività. Durante le attività, mamme, papà o nonni affiancheranno i partecipanti per costruire, inventare e imparare facendo. Nel laboratorio “Creature luminose” di gennaio, invece, verranno progettati e realizzati piccoli mostri completi di un mini circuito elettrico.

L’accesso ai laboratori è gratuito con prenotazione obbligatoria (tel. 059 551931- centroperlefamiglie.formigine@distrettoceramico.mo.it).