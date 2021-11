Iren aderisce a 4 Weeks 4 Inclusion (4W4I), il progetto interaziendale più importante in Italia in tema di sensibilizzazione sull’inclusione e sulla valorizzazione delle diversità, attraverso un intervento di Antonio Andreotti, Direttore Personale, Organizzazione e Sistemi Informativi, che giovedì 18 novembre, insieme a Fondazione Libellula, descriverà i progetti del Gruppo.

Promossa da TIM, con oltre 200 aziende partner, l’edizione 2021 della 4W4I proseguirà fino al 22 novembre con un susseguirsi di interventi in streaming da parte delle aziende coinvolte per affrontare il tema della diversità e dell’inclusione attraverso dialoghi, eventi, ospiti al fine di evidenziare come questi elementi possano diventare veri e propri motori di sviluppo per le organizzazioni.

Il 18 novembre dalle 11.30 alle 13.00 si terrà l’evento Iren intitolato “Un’azienda inclusiva, istruzioni per l’uso. L’esperienza di Iren“: Antonio Andreotti presenterà le iniziative di inclusione realizzate a favore delle dipendenti e dei dipendenti del Gruppo, partendo dall’assunto che Iren ha sempre considerato le persone il primo fattore per lo sviluppo dell’azienda, come dimostrato anche dai principi cardine su cui si regge il Piano industriale 2030 appena presentato. In questa prospettiva, Iren considera la diversità una leva strategica che può portare non solo valore aggiunto, ma divenire una grande opportunità per crescere in termini di innovazione e produttività.

Fondazione Libellula, che collabora con Iren nel promuovere iniziative che favoriscano la valorizzazione delle diversità nel Gruppo, approfondirà gli stereotipi e i pregiudizi che si incontrano nella piena accettazione dell’altro con un’attenzione specifica al tema del linguaggio. Un suo utilizzo nel rispetto di modelli inclusivi può generare un cambio di prospettiva e – di conseguenza – di cultura all’interno di un’organizzazione consapevole del valore della diversità.

Tutti gli eventi inclusi nella 4W4I, compreso quello promosso da Iren, sono aperti ai 700.000 dipendenti delle aziende partner dell’iniziativa e saranno messi a disposizione in rete nella sezione on demand del sito https://4w4i.it/.