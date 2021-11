Sul Raccordo di Casalecchio, per consentire lavori di pavimentazione, in orario notturno, nelle due notti consecutive di mercoledì 17 e giovedì 18 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Bologna Casalecchio, in entrata in entrambe le direzioni, verso la A14 Bologna-Taranto e la A1 Milano-Napoli.

In alternativa, si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

in entrata verso la A14, Bologna San Lazzaro, sulla A14;

in entrata verso la A1/Milano, Bologna Borgo Panigale, sulla A14;

in entrata verso A1/Firenze, Sasso Marconi, sulla A1. Di conseguenza, chi percorre la Tangenziale di Bologna e proviene da San Lazzaro, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo 1 “Nuova Bazzanese”; inoltre, saranno chiusi i rami di svincolo che dalla Nuova Bazzanese immettono all’ingresso della stazione di Bologna Casalecchio.

In alternativa, percorrere la viabilità ordinaria: Viale Palmiro Togliatti, Via Gaetano Salvemini, Via Caduti di Casteldebole e l’Asse Attrezzato sud-ovest.

Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, in orario notturno, dalle 22:00 di mercoledì 17 alle 6:00 di giovedì 18 novembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

sarà chiuso lo svincolo di Cotignola, in uscita per chi proviene da Ravenna.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Lugo; sarà chiuso lo svincolo di Bagnacavallo, in entrata verso Ravenna e in direzione della A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Fornace Zarattini o di Lugo.