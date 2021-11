Il disegno di Legge delega recentemente approvato dal Governo sulla riforma fiscale, la proposta di legge di Bilancio per il 2022 e le necessità delle piccole e micro imprese innescate dalla pandemia saranno tra gli argomenti affrontati: sabato 13 novembre alle 10.00 nell’incontro con Maria Cecilia Guerra presso l’Auditorium di Confesercenti Modena (Via Paolo Ferrari, 79).

“Riteniamo che la Riforma Fiscale possa essere un’ imperdibile occasione per garantire un alleggerimento della tassazione a favore delle piccole e medie imprese, una semplificazione del sistema tributario ponendo particolare attenzione sugli effetti redistributivi del carico fiscale – afferma Il Direttore Provinciale di Confesercenti Modena, Marvj Rosselli – Proprio perché l’iter di questa riforma non è ancora concluso, è questo il momento per avanzare richieste e correttivi. Ci soffermeremo anche sulle misure di interesse per le piccole e medie imprese previste dal disegno di legge di Bilancio per il 2022. L’incontro di sabato sarà quindi l’occasione per un confronto – conclude Marvj Rosselli – con l’importante partecipazione del Sottosegretario al MEF Maria Cecilia Guerra, su queste tematiche di estrema attualità e interesse per le nostre aziende”.