Bellissima serata al Teatro “R. Ruggeri “di Guastalla, sabato 6 novembre, con l’applauditissimo spettacolo della Band guastallese “Best be five”.

Per il settimo anno consecutivo le AVIS della “Bassa”, Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio, Reggiolo e S. Vittoria, si sono unite per offrire alla popolazione una serata di divertimento e di promozione del valore della Solidarietà premiando studenti neodiplomati che sono distinti per il buon risultato scolastico ma soprattutto per l’impegno a favore della collettività, con attività di Volontariato presso AVIS o altre Associazioni come CRI, AIDO, ADMO ed altri enti.

I premi previsti dal Bando 2020/2021 “AVIS premia Impegno e Volontariato”, consistenti in TABLET, sono stati consegnati tra gli applausi a:

n° 6 studenti degli Istituti “Russell” di Guastalla e “Carrara” di Guastalla e Novellara:

Bellini Francesco (Ist. Russell)

Cavazzoli Filippo Maria (Ist. Russell)

Filippini Nicolas (Ist. Russell)

Pelli Caterina ( Ist. Carrara)

Varini Ilaria ( Ist. Russell)

Kaur Gurjot (Ist. Russell)

e a studenti diplomati in altri Istituti e residenti nei Comuni delle AVIS promotrici:

Montanari Chiara (Istituto “Sanfelice” Viadana) residente a Boretto

Bastia Matilde ( Ist. “Aldo Moro” Reggio Emilia) residente a Guastalla

Monelli Giorgia (Ist. “Manzoni” Suzzara) residente a Luzzara

Rossi Elettra (Ist. “Zanelli” Reggio Emilia) residente a Novellara

Ghidoni Gaia ((Ist. “Manzoni” Suzzara) residente a Reggiolo

Il Presidente AVIS di Guastalla Giorgio Mora, a nome di tutte le Associazioni, ha ringraziato della presenza l’Assessore alla Cultura di Guastalla Gloria Negri, il Sindaco del comune di Boretto e i dirigenti e docenti degli Istituti “Russell” e “Carrara” Filippo Ferrari, Patrizia del Rio, Brunelli Raffaele e Antonella Fornasari. Un doveroso ringraziamento anche all’Amministrazione Comunale per la concessione del Teatro.

Nadia Truzzi, referente Avis per le attività nelle scuole ha ringraziato gli studenti aderenti al Bando e gli Istituti Scolastici per la preziosa collaborazione nel portare avanti iniziative finalizzate a promuovere i valori della salute e della solidarietà e a collocare nel percorso scolastico tanti piccoli “semi” di cittadinanza e di altruismo che con il tempo sanno produrre grandi frutti.

L’iniziativa della serata si colloca all’interno di una progettazione più ampia che tutte le AVIS della “Bassa” portano avanti da tempo tra le nuove generazioni particolarmente in ambito scolastico iniziando dalla scuola primaria, continuando poi con la scuola secondaria di primo grado fino a concludere il percorso con le classi quinte degli istituti Superiori.

Sono già previste nei prossimi mesi attività nelle varie scuole, con modalità e contenuti adeguati alle diverse fasce di età e concordati con i docenti in relazione alle programmazioni degli Istituti e delle singole discipline, con particolare attenzione all’Educazione Civica.

La consegna di Premi AVIS del 6 novembre è la tappa conclusiva del Progetto 2020-21 rivolto agli Istituti superiori “Russell” e “Carrara”, fatto di incontri promozionali che nei mesi di ottobre e novembre 2020, in presenza e on line, hanno coinvolto oltre 250 studenti di classi quinte. Il 25% dei ragazzi ha aderito e molti di questi, nonostante le limitazioni dovute alla pandemia Covid, sono diventati soci effettivi in una delle sedi AVIS del territorio, nonché iscritti alle Associazioni AIDO e ADMO.

Per l’anno scolastico in corso il Progetto AVIS è già in piena realizzazione ed è tornato in presenza, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza. I 286 ragazzi delle 15 le classi quinte hanno incontrato AVIS per riflettere su sani stili di vita, l’importanza del dono e il rapporto tra il Volontariato e la Costituzione. Altissima l’adesione, pari ad oltre il 26%.

Per i 75 studenti e studentesse che intendono diventare donatori sono organizzate nel mese di novembre 2021 aperture dedicate per recarsi presso la sede AVIS e verificare l’idoneità alla donazione.

Sarà per tutti anche occasione per conoscere da vicino la realtà avisina, capire che AVIS oltre alla donazione di sangue offre anche molte possibilità di donare il proprio tempo, è possibile aiutare in diverse iniziative e anche aderire al Servizio Civile 2022.