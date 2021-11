A Roncoscaglia di Sestola, sulla strada provinciale 324, partirà lunedì 8 novembre un intervento di ripristino e consolidamento del lato di valle della strada. Per consentire l’esecuzione delle opere, sarà necessario chiudere la strada, compresi i pedoni, per due settimane a partire dalle ore 8.00 di lunedì 8 novembre. Sul posto sarà presente segnaletica di deviazione con l’indicazione dei percorsi alternativi.

I lavori prevedono l’edificazione di un muro di sostegno, il consolidamento dei muri in bozze esistenti e il rifacimento della parte sommitale dei muri in cemento armato con l’installazione di una nuova barriera guard-rail in sostituzione di quella esistente che non presenta un’altezza idonea alla propria funzione.

L’intervento, lungo 200 metri, sarà eseguito dalla ditta Crovetti Dante srl per un importo complessivo di 200 mila euro finanziati con fondi di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, e seguito degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019.