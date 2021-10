Molto nuvoloso o coperto, con precipitazioni che inizieranno dal mattino ad interessare il settore occidentale, in spostamento nelle ore pomeridiane e serali al restante territorio regionale. Tendenza ad esaurimento dei fenomeni durante le ore notturne sul settore centro-occidentale. Temperature minime in aumento, comprese tra 12 e 14 gradi; massime in diminuzione sul settore centro-occidentale ove i valori saranno compresi tra 13 e 15 gradi, mentre saranno comprese tra 16/18 gradi in Romagna e lungo la fascia costiera. Venti deboli; da sud-est sul mare, da nord-est sul territorio. Mare poco mosso, con moto ondoso in aumento in serata.

(Arpae)