Al via martedì 2 novembre l’apertura delle agende per la prenotazione delle terze dosi agli over 60. Durante la mattinata verranno aperte progressivamente le agende relative alle sedi vaccinali in città e nei distretti dell’Azienda USL di Bologna che saranno rese prenotabili a tutta la popolazione over60 che abbia concluso da almeno 6 mesi il ciclo primario di vaccinazione anticovid.

La prenotazione della dose booster potrà avvenire attraverso tutti i canali CUP (gli sportelli CUP, il numero verde 800 884888 lun-ven: 7.30-17.30, sab: 7.30-12.30; CUPWEB www.cupweb.it, Fascicolo Sanitario Elettronico, APP ER-Salute), escluse le farmacie. I primi appuntamenti saranno disponibili a partire da giovedì 4 novembre.