In occasione dei festeggiamenti per i 40 anni della ludoteca comunale ’Il Barone Rosso’, una tra le più antiche d’Italia, il Comune di Fiorano Modenese ha deciso di dedicare due appuntamenti alla Didattica Ludica, rivolti ad insegnanti ed educatori, ma anche a genitori, martedì 26 ottobre a martedì 9 novembre, dalle 20.30 alle 22.30.

I giochi possono infatti essere validi strumenti di apprendimento che permettono di osservare, imparare e allenare e possono essere utilizzati in diversi contesti, a scuola come in famiglia.

Nelle due serate presso il BLA di via Silvio Pellico a Fiorano Modenese, il ludologo Andrea Ligabue, illustrerà in modo pratico una possibile metodologia per fare didattica con i giochi da tavolo quali strumenti per sviluppare le competenze personali, relazionali, sociali e cognitivo – disciplinari.

Iscrizione gratuita e obbligatoria con green pass alla mail ludoteca@fiorano.it. Per informazioni 0536 833414.

Andrea Ligabue è direttore creativo di Play, il Festival del Gioco di Modena, docente di metodologia del lavoro di gruppo e tecnologie didattiche di UNIMORE e coordinatore del GAME Science Research Center.