“Quello che è successo a Roma è qualcosa di inaccettabile. La solidarietà del Partito democratico di Modena va alla Cgil, la cui sede è stata presa d’assalto, e a tutti i turisti, i cittadini e i negozianti romani che hanno vissuto ore di paura e angoscia. Quello che è accaduto ha un nome purtroppo ben noto. E quel nome è squadrismo fascista. Così come noti sono coloro cha hanno ispirato i violenti – no green pass ed estremisti di destra – che ieri si sono riversati nelle strade di Roma. Sono mesi che Giorgia Meloni e Matteo Salvini alimentano con le loro parole il fuoco della paura e dell’insicurezza causate dalla pandemia. L’attacco alla sede di un sindacato ci riporta ai momenti più bui del ‘900, ma questo ci rende ancora più determinati a proseguire la nostra strada. La parola ‘Libertà’ gridata dai fascisti non appartiene a loro, ma a coloro che li combatterono e tuttora li combattono con i mezzi della democrazia. La via per tornare ad essere liberi è quella dei vaccini e la campagna deve continuare. Ribadiamo quindi solidarietà a chi è stato colpito da questa violenza squadrista, compresi gli operatori delle forze dell’ordine che hanno gestito al meglio una situazione complicata”.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013