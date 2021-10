E’ online il bando per favorire l’acquisto di mezzi di trasporto alternativi, per lo sviluppo di una nuova mobilità sostenibile, il miglioramento della qualità dell’aria e la riduzione dell’inquinamento acustico.

I contributi erogati saranno a fondo perduto e fissati nel 50% della spesa sostenuta dai beneficiari, IVA compresa, con un limite massimo erogabile fissato in euro 250,00 per l’acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita ed in euro 100,00 per le biciclette muscolari.

Scadenza del bando l’11 Novembre 2021.

Vai al sito comunale per visualizzare il bando integrale:

https://www.comune.novi.mo.it/…/3111-bando-comunale-per…