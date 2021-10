Un romanzo di formazione con al centro un adolescente timido, impacciato, solitario: il protagonista di “Di chi è la colpa” di Alessandro Piperno (Mondadori) – che l’autore presenta al BPER Forum Monzani domenica 10 ottobre alle 18 – vive insieme a un padre idolatrato, anche se responsabile dei debiti della famiglia, e una madre che incarna il principio dell’autorità e che pone un velo di omertà su tutto il suo passato. Dare agli altri la colpa della propria infelicità è un esercizio collaudato, una tentazione alla portata di tutti, ed è ciò che prova a fare anche il protagonista del romanzo. Almeno fino a quando un terribile fatto di sangue travolge il protagonista facendo emergere i traumi fino a quel momento rimossi.

Da un giorno all’altro entrerà a far parte di una famiglia nuova di zecca, in cui inaugurerà una vita di clamorose bugie. Incontrerà personaggi affascinanti, viaggerà, frequenterà le migliori scuole e svilupperà un’insana passione per la letteratura, sulla scorta del disperato amore verso una cugina eccentrica, amante dei romanzi vittoriani. Ipocrisie, miserie, rancori e infelicità: pensava di esserseli definitivamente lasciati alle spalle, ma dovrà prendere atto che si tratta di veleni che infestano tutte le famiglie. Impossibile salvarsi.

Con Piperno sale sul palco del Forum l’attore Stefano Pesce, che darà voce ad alcuni passi del libro.

