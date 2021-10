Il Fondo Impresa Donna, istituito con la Legge di Bilancio 2021 per sostenere investimenti e servizi nell’imprenditorialità femminile, ha una dotazione iniziale di 40 milioni di euro che potranno essere integrati con risorse del PNRR. Il decreto attuativo è stato firmato da Giancarlo Giorgetti, Ministro dello Sviluppo Economico, e si avvia verso alla Corte dei Conti per la registrazione. Ma in quali tempi?

“Non possiamo aspettare oltre. Il Fondo è molto importante per le imprese femminili.” – sostiene Elisa Caselli, presidente CNA Impresa Donna di Modena – “Grazie a questa misura, le imprenditrici possono contare su contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati per sostenere le proprie attività o persino per avviarne di nuove. È per questo fondamentale che venga emanato il decreto rapidamente, così da permettere la ripartenza a una parte del tessuto economico duramente coinvolta e provata dalla pandemia”.