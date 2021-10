Un bando per realizzare il logo della De.C.O. carpigiana, la “Denominazione Comunale d’Origine”: l’ha deciso il Comune invitando giovani concittadini a farsi avanti con idee grafiche e comunicative. Gli interessati possono prendere contatto con lo Spazio Giovani “Mac’é!” (spaziogiovani@comune.carpi.mo.it o WhatsApp 3457497320): l’appello parte infatti dall’Ufficio Politiche Giovanili, in collaborazione con “CSV – Terre Estensi”, e si svilupperà all’interno del “Tavolo Vez”, che rappresenta le associazioni giovanili del territorio e si riunisce ogni mese proprio al “Mac’é!”. Lo spazio di via De Amicis è dunque la sede dove si costituirà il gruppo di lavoro (massimo dieci partecipanti) che avrà il compito di ideare e sviluppare la proposta di logogramma. Poiché questo progetto di volontariato è legato a “YoungER card”, alla fine del percorso sarà riconosciuto a ogni partecipante un buono di 30€ spendibile in negozi e attività aderenti.

Il Comune di Carpi ha deciso di dotarsi della “Denominazione Comunale d’Origine” a inizio estate, approvando un regolamento per tutelare e valorizzare le attività agro-alimentari, artigianali tradizionali della città: in base a tale regolamento, produttori e artigiani locali potranno candidare ricette, prodotti e lavorazioni tipiche, per ottenere il marchio “Deco Carpi”, che ne identificherà l’origine in modo inequivocabile. Da qui l’esigenza di un logo, originale e chiaramente riconoscibile, per marchiare il “fatto a Carpi”.

I giovani aspiranti grafici e comunicatori che vogliono dare il proprio contributo per ideare il logo “Deco Carpi” trovano il bando integrale sulla pagina “Giovani protagonisti” di Giovazoom all’indirizzo https://www.youngercard.it/public_user/Progetto.aspx?id=32105