La Provincia di Reggio Emilia informa che da lunedì 4 ottobre inizieranno i lavori del terzo stralcio di risanamento del fondo stradale della Sp 23 Rivalta-Quattro Castella-Vezzanella Pedemontana. Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività di cantiere, da lunedì sarà pertanto istituito un senso unico alternato regolato da movieri o impianto semaforico, con limitazione della velocità a 30 km/ora.

I tratti interessati da questo terzo stralcio sono i quasi 2 chilometri compresi tra la rotatoria all’inizio della Variante di Quattro Castella e la rotonda per Bibbiano e gli 800 metri tra la rotatoria per Piazzola e Montefalcone.

Per info in tempo reale sulla viabilità e in caso di eventuali emergenze consultare il profilo Twitter della Provincia di Reggio Emilia @ProvinciadiRE.