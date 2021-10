Aumentare le aree verdi e incrementare le piantumazioni per migliorare la qualità dell’aria. È questa l’idea alla base del nuovo progetto di forestazione urbana approvato dalla Giunta. L’intervento riguarderà un’area di 2000 metri quadrati situata all’interno del perimetro urbano delineato dalla circonvallazione (via E. Berlinguer). Si tratterà di una vero e proprio “polmone verde”: è prevista la messa a dimora di 150 piante autoctone ad alto fusto, con annesso impianto di irrigazione, in modo da consentirne la corretta crescita e il mantenimento.

La realizzazione del nuovo bosco urbano sarà cofinanziata dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito dei fondi concessi ai comuni aderenti al PAIR (Piano Aria Integrato Regionale). “Un ottimo risultato” – commenta l’amministrazione – “che conferma l’attenzione del Municipio verso tutte le tematiche ambientali. In questo caso, siamo riusciti a coniugare la riqualificazione di un’area inutilizzata ad un importante intervento per il miglioramento della qualità dell’aria. Inoltre, siamo uno dei 36 comuni emiliano-romagnoli ad aver ottenuto il contributo regionale relativamente ai progetti di forestazione urbana.” L’avvio dei lavori è previsto a breve e si concluderà entro l’anno.