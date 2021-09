Il Comune di Reggio aderisce alla campagna ‘Nastro rosa’ promossa da Fondazione Airc per promuovere la prevenzione e la lotta al tumore al seno. Per questo, venerdì 1 ottobre, in contemporanea con altre centinaia di palazzi comunali e monumenti in tutta Italia, grazie alla collaborazione con Anci, due tra i principali simboli cittadini – i ponti di Calatrava e la fontana del teatro Valli – si tingeranno di rosa. Obiettivo è ricordare alle reggiane l’importanza degli screening di prevenzione e coinvolgere la città nel sostegno alla ricerca scientifica in materia.



