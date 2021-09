Mercoledì 29 settembre prenderanno il via alcuni importanti lavori di ammodernamento della rete gas presente in via Indipendenza, a Sassuolo.

Nel corso dell’intervento, che si svolgerà nel tratto di strada compreso tra via Parco e via Venezia, i tecnici di Inrete sostituiranno alcuni tratti della condotta esistente, così da rendere sempre più efficiente e sicura l’infrastruttura di distribuzione del gas.

Per consentire lo svolgimento dei lavori, che dureranno circa tre settimane, in corrispondenza del cantiere verrà adottato un senso unico alternato.

Inrete Distribuzione Energia è la società del Gruppo Hera che gestisce l’attività di distribuzione del gas naturale e dell’energia elettrica.