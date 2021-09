Il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli ha salutato in Municipio, nella mattina di oggi, martedì 28 settembre, il questore Maurizio Agricola in procinto di lasciare la città per Catanzaro.

Muzzarelli ha espresso al questore il ringraziamento a nome di tutta la comunità modenese per il lavoro svolto nei tre anni di permanenza a Modena “con grande professionalità e uno spirito di collaborazione tra le istituzioni che è stato determinante in un periodo così complicato”, e gli ha augurato “tanta fortuna per il nuovo incarico in Calabria”.

Al termine dell’incontro Muzzarelli ha donato al questore Agricola una bottiglietta di Aceto balsamico tradizionale di Modena dell’Acetaia comunale e, come invito a tornare in città, il volume di Beppe Zagaglia “Ritorno a Modena”.