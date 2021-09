Nel pomeriggio di ieri personale della locale Questura è intervenuta all’interno del centro commerciale “I Petali”, su segnalazione di un furto all’interno di un negozio del centro commerciale. Sul posto il personale addetto alla sicurezza riferiva di aver bloccato un soggetto autore del reato, prima che questi si desse alla fuga.

Poco prima un giovane era stato notato nascondere il proprio zaino personale e successivamente riporvi una felpa di colore rosso che precedentemente teneva sul braccio. L’addetto alla sicurezza, insospettito della cosa, lo attendeva nelle vicinanze delle barriere antitaccheggio; qui il giovane oltrepassava le barriere facendo scattare il sistema di allarme. Alla richiesta di mostrare quanto contenuto nello zaino, il giovane estraeva oltre alla felpa rossa, altre tre felpe tutte prive del primo dispositivo antitaccheggio. L’intera merce risultava non pagata e veniva consegnata all’esercente, nonostante fosse stata danneggiata all’atto di togliere i dispositivi di sicurezza.

Il ragazzo, identificato in B.H., classe ’97 nato il Mali, con numerosi precedenti di polizia contro il patrimonio, è stato tratto in arresto. Si tratterebbe del quarto episodio messo in atto dal giovane in pochi mesi.