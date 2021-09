Performance sperimentali e musica classica. Spazio ai giovani musicisti di talento con il Concorso Chitarristico Internazionale Maurizio Biasini – cciMB che dal 27 settembre al 2 ottobre torna a Bologna, città che ospitò la sua prima edizione nel 2011. Dedicato al fisico e chitarrista Maurizio Biasini, il concorso biennale, oltre a selezionare i nuovi talenti, ha l’obiettivo di contribuire allo sviluppo della loro carriera professionale. Nel corso degli anni, con edizioni a Basilea (Svizzera, 2013), San Francisco (Stati Uniti, 2016) e Parigi (Francia, 2018), il cciMB si è affermato a livello internazionale, accompagnato, come quest’anno, da un ricco programma di concerti.

Organizzato in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Bologna e il Conservatorio G.B. Martini, il concorso e il festival si svolgeranno in varie sedi della città con la finale al Teatro Comunale di Bologna. Prenderanno parte alla semifinale (dal 28 al 30 settembre presso il Museo Internazionale e Biblioteca della Musica) una ventina di giovani artisti di chitarra classica, selezionati dalla giuria internazionale del concorso. Tre invece i finalisti in gara al Teatro Comunale.

Sabato, 2 ottobre alle ore 19, ciascuno dei tre finalisti, accompagnato dall’Orchestra della Scuola dell’Opera del Teatro Comunale, si esibirà in un concerto per chitarra, nonché nella composizione di Alex Nante. Il vincitore del concorso riceverà un premio in denaro e avrà l’opportunità di eseguire un recital a Basilea, Svizzera (serie Rising Stars dell’Allgemeine Musikgesellschaft Basel), nonché concerti in Italia (Bologna), Francia (Parigi) ed altri paesi.

I concerti saranno in diretta streaming: quello d’apertura del 27 settembre (eseguito su strumenti musicali antichi) si potrà vedere dal canale YouTube del Conservatorio di Bologna, mentre quello celebrativo del 10° anniversario del cciMB, mercoledì 29 settembre, e la finale del concorso al Teatro Comunale di Bologna il 2 ottobre, saranno visibili su https://www.guitarcompetitionbiasini.com/index.php/it/ o dalla Pagina Facebook del Concorso. Il concerto finale verrà riproposto in differita da Lepida TV, canale 118 del digitale terrestre. Anche la Masterclass lezione/incontro col compositore Alex Nante del 1 ottobre sarà in diretta s treaming sempre sul sito della competizione o sulla Pagina Facebook.