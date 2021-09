In merito al decesso del cittadino modenese di 36 anni inserito nel bollettino regionale delle vittime Covid, una nota dell’Azienda Usl di Modena precisa che “sono in corso verifiche per l’attribuzione della corretta codifica relativa alle cause di morte. Solo per un automatismo informatico è stato inserito subito fra i decessi Covid, quando invece sono tuttora in corso dovuti approfondimenti”.



