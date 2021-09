A piedi e in bici per una domenica all’aperto dedicata alla mobilità sostenibile. Torna il 26 settembre “DomenicAmbiente”, la manifestazione che propone un programma di iniziative adatte a tutti, dal “plogging” alle biciclettate, dall’asta delle bici alla gara a chi va più lento.

La giornata, promossa dal Musa, il Multicentro Salute e ambiente del Comune di Modena, e dal Quartiere 4, non prevede alcun limite alla circolazione dei veicoli ma precede l’avvio della manovra antismog prevista dalla Regione Emilia Romagna che entra in vigore l’1 ottobre.

Largo Sant’Agostino, piazza Roma e largo San Giorgio, il parco Novi Sad e la piazzetta del Pala Molza, il piazzale della parrocchia Gesù Redentore sono i luoghi dove si concentrano gli appuntamenti di “DomenicAmbiente”.

Si comincia alle 9 del mattino con il “plogging”, l’attività che unisce il jogging alla raccolta dei rifiuti, in partenza da largo Sant’Agostino. La passeggiata ecologica, organizzata in collaborazione con Uisp ed Hera, che fornirà ai partecipanti sacchetti e guanti per la raccolta, durerà un paio d’ore a attraverserà i viali del parco delle Rimembranze oltre a corso Canalgrande e ai Giardini ducali. All’arrivo, in largo San Giorgio, punto di ristoro con gelato per tutti i bambini (per informazioni: benessere@uispmodena.it).

In piazza Roma, alle 9.30, inizia anche la prima sessione di “Asta la bici”, l’asta di biciclette recuperate a sostegno di progetti di mobilità e sostenibilità che si ripeterà anche nel pomeriggio dalle 15 alle 18. L’iniziativa, promossa da Musa, Fiab Modena, Ciclofficina popolare e Comitatissimo della Balorda. Per partecipare all’iniziativa è necessario esibire il Green Pass. In contemporanea, sempre in piazza Roma, i bambini dai 9 ai 13 anni possono partecipare a “Giochi di strada, una strada di giochi”, attività laboratoriale curata dall’associazione Città&Scuola (a iscrizione, direttamente all’ingresso).

In largo San Giorgio, dalle 9 è aperto il punto informativo del Musa-Multicentro salute e ambiente, presso il quale è allestita anche la mostra delle attività ambientali svolte dalle scuole nell’anno scolastico 2020-2021. Aperto anche il punto informativo del gruppo di volontari Modena Ripuliamoci che, dalle 16 alle 17, propone un’attività di pulizia di piazza Roma e del parco dei Giardini ducali. Ai Giardini, per tutta la giornata, si può assistere anche i Campionati italiani a coppie della petanque, le cosiddette bocce francesi.

Al parco Novi Sad trova spazio l’info point della Ciclofficina popolare Rimessa in movimento, con possibilità di effettuare test drive con le cargobike. La Ciclofficina organizza anche, alle 16.30, “La lentissima”, prova di grande abilità in bicicletta, aperta a tutti, dove vince chi riesce ad arrivare ultimo. Al Novi Sad si trovano anche lo spazio Amici animali da dove, alle 16, parte la “Camminata a sei zampe” con le coppie cane-padrone (organizzata da Uisp, Caleidos e Ufficio diritti animali del Comune di Modena) e lo spazio dedicato all’educazione stradale, a cura della Polizia locale, dedicato in particolare all’uso corretto dei monopattini. Nella piazzetta del Pala Molza si trova lo Spazio elettrico, per imparare a trasformare una bici normale in bici elettrica e ammirare la 9ª sfilata di auto elettriche (a cura di Forum elettrico).

Alle 9.30, nel piazzale della parrocchia di Gesù redentore inizia il raduno dei partecipanti alla biciclettata “Hai voluto la bicicletta?”, organizzata dal Quartiere 4, che partirà alle 10 per arrivare fino al Novi Sad, dove sarà accolta da musica e animazione.