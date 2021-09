Ritorna al Palazzo Ducale di Pavullo, con grande attesa, la Rassegna concertistica “MUSICA A PALAZZO”, con tredici appuntamenti sonori ed oltre trenta musicisti coinvolti. Tutti i sabati, alle ore 18.00, dal 25 Settembre al 18 Dicembre.

La Galleria dei Sotterranei di Palazzo Ducale, già da tempo sede di importanti eventi culturali multidisciplinari, si riconferma sempre di più come location dedicata alla sperimentazione musicale. Tra le novità di quest’anno la collocazione, in loco, di una pedana palco e di tende insonorizzanti per migliorare la visibilità e l’acustica.

In occasione di questa seconda edizione si consolidano le partnership con l’Istituto di Studi Musicali Vecchi – Tonelli di Modena e con l’Associazione Amici del Jazz di Modena, diretta quest’ultima da Giulio Vannini. Tra i soggetti coinvolti non potevano mancare le eccellenze del territorio come le scuole di musica pavullesi. Il coinvogimento e la valorizzazione dei giovani artisti è da sempre la mission che guida la progettualità dell’intera rassegna.

Sarà il Jazz ad aprire la Rassegna, Sabato 25 settembre, alle ore 18.00, in occasione della presentazione del I Quaderno di Poesie Sui Muri di Lavacchio, si esibiranno i Trio Pinto a cura degli Amici del Jazz di Modena. Sabato 2 Ottobre sul palco si esibiranno gli allievi dell’ Istituto Vecchi-Tonelli di Modena con il “Quartetto Chalumeau”. Sabato 9 Ottobre, concerto a cura di Artinscena, “Adattamenti a duo” con Maricacarla Cantamessa, flauto traverso e Luca Cerelli, clarinetto. Sabato 16 Ottobre un suggestivo omaggio a Morricone con Massimo Orlandini al pianoforte, Gentjan llukaci al violino e Anna Chiara Fraulini voce a cura dell’Accademia Musicale del Frignano. Sabato 23 ottobre “Mutina Ensemble” dell‘Istituto Vecchi-Tonelli di Modena, Sabato 30 Ottobre “Forme in libertà” variazioni e parafrasi jazzistiche di temi di R. Schumann con Stefano Calzolari al pianoforte e Marc Abrams al contrabbasso, a cura del Circolo Musicale Bononcini. Sabato 6 novembre si esibirà il Quartetto Eos “Da Bach ai Led Zeppelin” a cura di Artinscena. Sabato 13 novembre si esibirà l‘Ensemble GiovinCelli dell‘Istituto Vecchi-Tonelli di Modena, a seguire Sabato 20 novembre, con Alex Lunati al pianoforte e voce e Paolo Gianoli alla chitarra, saremo in viaggio con i cantautori italiani, a cura di Music Factory. Sabato 27 novembre il pianista Daniele Leoni presenterà 11 composizioni per pianoforte “dewdrop“, Sabato 4 dicembre “Ragtime e dintorni” con Marco Fumo al pianoforte a cura degli Amici del jazz di Modena. Sabato 11 dicembre “Giovani talenti del jazz italiano” con Alessandro Presti alla tromba e Alessandro Lanzoni al pianoforte a cura Amici del Jazz di Modena. La rassegna si conclude Sabato 18 Dicembre con il concerto “Voci di fiati” a cura del Maestro Mirco Rapini.

La Rassegna a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Pavullo è ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. I concerti, previsti per le ore 18.00, si tengono presso la Galleria dei Sotterranei di Palazzo Ducale di Pavullo nel frignano, Via Giardini 3.