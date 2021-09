Oggi intorno alle 18, un’auto con tre ragazze a bordo è cappottata sulla strada che da Sestola sale a Pian del Falco in località Canevare nel comune di Fanano. Sul posto l’ambulanza di Fanano, l’auto infermieristica Appennino 1, la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Cimone, i Vigili del Fuoco e l’elicottero 118 di Pavullo nel Frignano dotato di verricello con a bordo un Tecnico del CNSAS.

Un po’ complicata è stata l’estricazione di uno degli occupanti l’autovettura, una ragazza di 18 anni residente a Cavezzo, che è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Baggiovara in codice di media gravità. Le altre due ragazze sono state trasportate anche loro all’ospedale di Baggiovara con l’ambulanza in codice di bassa gravità. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia locale.