Dal 2008 al 2016 è stato arrestato sette volte per reati correlati alla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, motivo per cui quando ieri pomeriggio è stato notato sul lato passeggeri di un’autovettura lungo viale Timavo è stato fermato dai carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Reggio Emilia che lo hanno sottoposto ai dovuti controlli.

L’esito dell’attività ispettiva ha dato le conferme ai sospetti degli operanti, giacché occultate nel portafoglio sono state rinvenute una dose di eroina e una di cocaina già confezionate e quindi pronte allo spaccio. Inoltre è stato trovato in possesso di 130 euro in banconote di vario taglio ritenuti provento dello spaccio alla luce dello stato di nullatenenza. Sempre nel portafoglio anche un foglietto dattiloscritto con una decina di numeri di telefono ritenuti legati alla sua illecita attività che è stato sequestrato unitamente allo smartphone che possedeva.

Per questo motivo, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Reggio Emilia hanno tratto in arresto il 41enne cittadino tunisino R.B., in Italia senza fissa dimora, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura reggiana.