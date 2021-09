La Croce Verde di Reggio Emilia e Albinea invita a partecipare alla cena organizzata in collaborazione con il Centro Sociale Orologio. Una bella occasione per stare insieme in sicurezza, gustare ottimo cibo ed esprimere solidarietà.

L’evento è fissato per sabato 18 settembre, dalle ore 19.30, nella sede del Centro Sociale, in Via Jules Emile Massenet 19, a Reggio Emilia.

Il menu propone Bis di tortelli (di erbette e di zucca) conditi al burro e salvia o con il soffritto, scaloppine con patate al forno, gelato, acqua e vino (quota a persona tutto compreso: 20 euro). La serata sarà organizzata nel rispetto delle norme anti Covid: è obbligatoria la prenotazione entro il 15 settembre, contattando Croce Verde al numero 333 5837477, oppure il Centro sociale Orologio ai numeri 0522 304626 o 339 5929981. Gli stessi numeri sono a disposizione anche per ulteriori informazioni. Per accedere sarà richiesto il green pass.

Il ricavato della serata andrà a sostenere i servizi della Pubblica Assistenza Croce Verde a favore della collettività.