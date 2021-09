Nei prossimi due fine settimana Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) eseguirà lavori di manutenzione ai ponti ferroviari sul torrente Crostolo e sul fiume Enza, sulla linea convenzionale Bologna – Piacenza.

Gli interventi, avviati nel giugno scorso senza ripercussioni sulla circolazione ferroviaria, renderanno necessaria la sospensione del traffico ferroviario fra Reggio Emilia e Parma nelle giornate di sabato 11, domenica 12, sabato 18 e domenica 19 settembre.

In quei giorni e in quella tratta i treni regionali saranno sostituiti con autobus in partenza dall’autostazione di Piazzale Europa, a Reggio Emilia e dal terminal bus della stazione ferroviaria a Parma.

Modifiche anche ai treni a media e lunga percorrenza: i Frecciargento percorreranno la linea Alta Velocità fra Reggio Emilia e Parma e fermeranno a Reggio Emilia AV Mediopadana; i Frecciabianca e gli Intercity saranno deviati via Verona.

I sistemi di vendita delle imprese ferroviarie sono aggiornati con la nuova offerta.

Regolare il traffico sulla linea AV Bologna – Milano.

I lavori previsti nei prossimi due fine settimana rientrano fra le attività programmate da RFI per il mantenimento in efficienza dell’infrastruttura ferroviaria, a servizio della sicurezza e regolarità della circolazione.

Saranno oltre 50 i tecnici di RFI e delle imprese appaltatrici impegnati nei cantieri.

Ponte ferroviario sul torrente Crostolo – verrà sostituito l’attuale impalcato in calcestruzzo – ovvero la porzione di ponte su cui sono posati i binari e la massicciata – con una nuova struttura in metallo. Investimento di RFI 8 milioni di euro. Le spalle e le pile del ponte saranno oggetto di un ulteriore intervento nel 2022.

Ponte ferroviario sul fiume Enza – l’infrastruttura ferroviaria sarà rimossa per l’intera estensione del ponte (circa 160 metri) per consentire la posa di una speciale guaina impermeabile e il totale rinnovo di binari, traversine e massicciata. Previsti anche interventi di consolidamento e adeguamento sismico della struttura. Investimento di RFI un milione di euro.