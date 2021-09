Il camper attrezzato dell’Azienda USL, con équipe vaccinale a bordo, continua il suo viaggio nei plessi scolastici della provincia. Domani, martedì 7 settembre, dalle ore 9 il camper farà tappa a Reggio al polo scolastico di Via Makallè.

L’iniziativa, realizzata in stretta collaborazione con la Provincia e l’Ufficio Scolastico di Ambito Territoriale di Reggio Emilia, punta a sensibilizzare e proporre la vaccinazione principalmente a studenti, insegnanti, personale scolastico, genitori e familiari, in un periodo in cui la scuola apre per laboratori, attività pre-scuola e corsi di recupero. L’obiettivo è quello di favorire il rientro a scuola in sicurezza, a tutela e difesa della salute di insegnanti e studenti, per consentire la ripresa dell’attività scolastica in sicurezza.

La proposta di vaccino prevede la somministrazione della prima dose di Pfizer (vaccino indicato per tutte le età), dopo la quale si riceve via sms l’appuntamento per completare il ciclo vaccinale, oppure del monodose Johnson & Johnson (indicato dai 60 anni compiuti in su o in situazioni particolari che saranno valutate dal medico vaccinatore), dopo il quale si ha diritto a ottenere il Green Pass. Non è necessaria prenotazione, basterà presentarsi con la tessera sanitaria e un documento di identità. La compilazione dei moduli sarà fatta sul posto, subito prima della vaccinazione. I minori dovranno essere accompagnati da un genitore.

Giovedì 9 settembre il camper sarà a Correggio all’Einaudi, il 10 farà tappa all’Istituto Gobetti a Scandiano e il 15 settembre agli Istituti Cattaneo – Dall’Aglio e Mandela a Castelnovo Né Monti.