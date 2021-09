Si è conclusa la gara per l’affidamento dei lavori del nuovo polo scolastico di Rovereto. Nel mese di ottobre inizieranno i lavori e per il 2 ottobre è prevista la cerimonia di posa della prima pietra. L’importo dei lavori è di circa € 7.565.000 e il cantiere avrà una durata di 18 mesi.

Sarà un raggruppamento di imprese tra ITI Impresa Generale s.p.a. e Moretti s.p.a. a dare vita alla nuova struttura, moderna, polifunzionale e innovativa.

Le spese sono in parte sostenute dai fondi regionali del Commissario Delegato per la Ricostruzione, dall’Associazione Regionale Casse e Monti dell’Emilia Romagna, da donazioni ricevute e in parte da fondi propri.