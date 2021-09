Da martedì 7 settembre, a partire dalle 9, senso unico alternato regolato da movieri e limite di velocità a 30 km/h a Casalgrande e Castellarano per interventi di pulizia dai rifiuti gettati dai mezzi in transito sugli svincoli della Sp 486R e della Sp 467R (dal primo svincolo per Sp 51 Rubiera all’inizio del ponte sul Secchia, compresi gli svincoli in entrata e uscita dalla Sp 51).



