Dopo lo straordinario successo del 2019 ritorna a distanza di due anni domenica 5 settembre, nell’ambito dei festeggiamenti del 50° Settembre Formiginese, il PICCHIO ROSSO REMEMBER “All Stars Djs”, il remember dedicato alla storica discoteca di Formigine, nata nel 1976 e diventata un simbolo in tutta Italia.

Quest’anno in “scaletta” in Piazza Calcagnini la consegna del Picchio Rosso d’oro da parte di Mario Boni (Patron del Picchio), all’Assessore Bizzini; un premio speciale agli “Angeli del Covid” (in rappresentanza di tutto il personale medico impegnato nella lotta al Covid); la cantante Fiamita, con il brano “Portami a Ballare” come slogan, dedicato al settore (che come tanti altri sta soffrendo, con l’auspicio che possa ripartire in serenità); Marco Baroni che scalderà il pubblico con il suo brano Picchio Rosso e l’animazione delle Ragazze del Picchio – Forever Young.

Sul palco, a partire dalle 21,00 tutti i djs che hanno fatto la storia del mitico locale si alterneranno in un djset; inizierà con la performance il Dj Stefano Facchini. Non si potrà ballare, ma la colonna sonora ci riporterà a quegli anni.

I djs storici di allora suoneranno cd e i vinili degli archivi storici del Picchio. Saliranno sul palco Luca Zanarini, Antoine, Fabrizio Zanni, Stefano Facchini, Herbie, Andrea Sarti, Massimo Gavioli, Simona Giacobazzi (quota rosa) ed il vocalist.

La serata, con il patrocinio del Comune di Formigine, ad ingresso gratuito, inizierà alle 21,00 precise, nel rispetto delle norme Covid. Prenotazione posti a sedere fino ad esaurimento su www.eventbrite.it/settembre formiginese.