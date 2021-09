Ai due primi posti conquistati da Unimore nella classifica Censis delle università italiane, per i Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie e per il Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie e degli Alimenti, si aggiunge anche un secondo posto per il Corso di Laurea in Informatica.

Giunta alla sua ventunesima edizione, la classifica pubblicata annualmente dal Centro Studi Investimenti Sociali, continua a rappresentare uno strumento in grado di fornire orientamenti alle scelte di studenti e studentesse in procinto di intraprendere il percorso universitario.

Tra le classifiche pubblicate dal Censis, quella relativa alla didattica dei Corsi di Laurea della Classe Scienze e Tecnologie Informatiche vede Unimore al secondo posto tra gli atenei italiani, con 99,5 punti totalizzati, dietro solo all’Università di Trento e davanti a quella di Udine.

Nell’Ateneo di Modena e Reggio Emilia questo settore è rappresentato dal Corso di Laurea in Informatica che, presieduto dalla Prof.ssa Federica Mandreoli e con sede a Modena, rientra nell’offerta del Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche (FIM).

I criteri presi in esame per la valutazione del Censis sono la “Progressione di Carriera” e i “Rapporti Internazionali”; in quest’ultimo in particolare Unimore ha ottenuto il massimo punteggio di 110, posizionandosi davanti a tutte le altre università italiane.

“L’ottimo risultato – commenta il Prof. Luca Zanni, Direttore del Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche – testimonia la qualità del percorso formativo in Informatica del Dipartimento FIM ed evidenzia l’importanza del lavoro svolto dai docenti, oltre che nell’ambito propriamente disciplinare, anche in relazione alle attività di tutorato, indispensabili per garantire adeguate progressioni di carriera agli studenti, e alle iniziative di internazionalizzazione, utili a fornire competenze molto apprezzate dalle realtà produttive del settore Informatico“.