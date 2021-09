Sono iniziati lunedì i lavori di riqualificazione del parco pubblico che affaccia sulla piazza centrale di Bibbiano.

“Il progetto – spiega il Sindaco Carletti – si inserisce in un più ampio disegno di rinnovamento e rilancio del centro che ha già visto la realizzazione di una funzionale rotatoria, in sostituzione del vecchio semaforo tra via Venturi, via Corradini e via Ariosto. L’opera, in grado di rallentare la velocità dei veicoli provenienti da tutte le direzioni mettendo in sicurezza l’incrocio, ha anche conferito un aspetto più moderno e gradevole all’incrocio.

Con il cantiere del parco di piazza Repubblica si dà concreta attuazione al più ampio progetto di riqualificazione e rigenerazione del centro di Bibbiano, con l’obiettivo di renderlo più bello, più attrattivo e più sicuro. Tra le novità principali del nuovo parco c’è l’abbattimento della vecchia struttura del chiosco in muratura (ex chiosco Beggi), che sarà, però, ricordato, quale importante traccia di memoria e simbolo di una comunità che si ritrova, grazie al mantenimento del vecchio muro perimetrale, fino ad una certa altezza per trasformarlo in seduta, con la copertura di un pergolato in legno. Questo intervento consentirà un’apertura allo sguardo, che non avrà barriere in alcuna direzione, dando un senso di armonioso affaccio sulla piazza.

All’interno del parco saranno individuate aree dedicate ai più piccoli, pavimentate o trattate con finiture naturali (corteccia, ghiaietto), con l’installazione di nuovi giochi e di una fontana.

Il parco, oltre a diventare più bello e accogliente, sarà anche più sicuro poiché meglio illuminato, grazie all’utilizzo di lampade a led di nuova generazione.

Risulterà particolarmente sicuro anche grazie alla presenza, di recinzioni e barriere verdi in particolare su via Venturi.

La ricerca dei materiali per gli arredi e per le pavimentazioni e la scelta delle essenze per le aree verdi renderanno tutto lo spazio pubblico facilmente manutenibile conservando, così, nel tempo, la qualità del luogo.

Previa consultazione del consorzio fitosanitario per l’analisi dello stato di salute delle piante e le eventuali opere di potatura degli esemplari più importanti, sono state selezionate le essenze da mantenere, poiché sane e collocate nella giusta posizione per una crescita corretta in un’ottica di valorizzazione del verde presente, in particolare sul fronte verso la piazza dove sono ancora presenti, dal lontano 1957, gli alberi in filare su piazza Damiano Chiesa.

Tali alberi saranno valorizzati con opere di manutenzione della chioma e il taglio dei rami non produttivi, funzionale alla crescita armoniosa dell’esemplare.

Un’oasi verde, un parco accessibile, facilmente fruibile, adatto a favorire l’aggregazione, la condivisione e i momenti ludici e di tempo libero. Un parco che affaccia su piazza Repubblica che diventerà, in parte, come già previsto dal progetto di riqualificazione urbana, un’accogliente area pedonale funzionale anche ad eventi culturali e ricreativi.

Il percorso di riqualificazione del centro prosegue. Nelle prossime settimane presenteremo anche la proposta di sistemazione di Piazza Repubblica, Piazza Damiano Chiesa e del tratto di via Venturi compreso tra la nuova rotonda e via Rosemberg” – conclude il primo cittadino.