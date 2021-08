Tornano gli “Incontri di quartiere” che vedranno Sindaco e membri della Giunta incontrare i residenti delle varie zone della città per condividere problematiche, necessità e risposte alle questioni che più interessano la cittadinanza, oltre che naturalmente per illustrare le strategie e le azioni messe in campo dall’Amministrazione comunale per l’immediato futuro.

Dieci incontri, da Settembre ad inizio Ottobre, che avranno tutti inizio alle ore 20,30 e per partecipare ai quali sarà necessario essere in possesso del Green Pass ottenibile, lo ricordiamo, dopo aver eseguito la vaccinazione anti Covid-19, aver eseguito un test molecolare o antigenico rapido negativo eseguito nelle ultime 48 ore, oppure essendo in possesso del certificato di guarigione dal Covid-19 negli ultimi sei mesi.

Il primo incontro si svolgerà, il prossimo 6 Settembre, in sala Biasin (Via Rocca 22) quando Sindaco e membri della Giunta incontrare i residenti del quartiere San Lorenzo.

Il Giorno dopo sarà la volta dei residenti del quartiere Parco, presso l’Auditorium Bertoli mentre, il 9 Settembre, Sindaco e membri della Giunta incontreranno i residenti dei quartieri Ancora, Pista, Borgo Venezia e Valle d’Aosta al Circolo 1° Maggio.

Il 13 Settembre sarà la volta dei residenti del quartiere Centro presso l’Auditorium Bertoli, il giorno dopo, presso il Circolo S.Agostino, toccherà ai residenti di Rometta Bassa e parco Vistarino.

I residenti del quartiere Quattroponti saranno chiamati all’incontro del 20 Settembre presso la sala della Parrocchia di Madonna di Sotto, Rometta Alta e Pontenuovo il 22 Settembre presso il circolo Albero d’Oro.

Il 24 Settembre sarà la volta dei residenti di Montegibbio, presso il circolo Boschetti Alberti, mentre il 5 Ottobre presso la palestra Camuncoli sarà la volta dei residenti di San Michele.

Chiuderà il programma l’incontro del 7 Ottobre presso la Parrocchia con i residenti del quartiere Braida.