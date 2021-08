Sono stati momenti altamente concitati quelli verificatisi questa notte in località Montecavolo di Quattro Castella dove un giovane, complice anche l’uso smodato di bevande alcoliche, in stato di agitazione lungo la strada cercava di fermare le autovetture in transito costituendo un concreto ed attuale pericolo sia per la circolazione stradale che per se stesso tanto che alcuni conducenti richiedevano al 112 l’intervento dei carabinieri. L’arrivo di una prima pattuglia della stazione di Cavriago non ha portato alla ragione il giovane che anzi è andato ulteriormente in escandescenza offendendo, minacciando di morte e cercando di aggredire i carabinieri.

Alla pattuglia della stazione di Cavriago, che ha curato il primo intervento, si è aggiunto presto un altro equipaggio della sezione radiomobile carabinieri di Reggio Emilia che tuttavia non riuscivano a portare alla ragione l’uomo che continuava nella sua condotta aggressiva venendo bloccato solo con l’applicazione ai polsi delle manette di sicurezza. Questa in sintesi la premessa dei fatti culminati con l’arresto di un 25enne di Reggio Emilia ristretto a disposizione della Procura reggiana con le accuse di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

