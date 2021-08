Prosegue nella frazione di Borgonuovo, nel segno del teatro circo, il ricco programma di intrattenimenti curato nel periodo estivo dall’Assessorato alla Cultura del Comune in collaborazione con l’associazione Ca’ Rossa.

Dopo lo spettacolo d’apertura di domenica scorsa, la rassegna “Borgonuovo Circus” propone infatti altre due serate di spettacolo in cui clown, acrobati e giocolieri coinvolgeranno il pubblico con acrobazie, virtuosismi corporei, prove di destrezza e stravaganti giocolerie.

Domenica 29 agosto, nella piazzetta del Centro sociale di via Cartiera, va in scena “Davaii”, spettacolo tra brivido e poesia che ha come protagonisti il lanciatore di coltelli Pablo Domichovsky e il violoncellista Sasha Agranov. La domenica successiva, 5 settembre, la rassegna si chiude con “Resta”, spettacolo di acrobatica aerea con il “Duo LudiLò” formato da Chiara Gorrieri e Giulia Scudeletti, giovani virtuose della corda aerea.

Piazzetta del Centro sociale di Borgonuovo – Inizio spettacoli: ore 21.15 – Ingresso gratuito

Posti a sedere adeguatamente distanziati e accesso con Green Pass, secondo quanto previsto dal Decreto-Legge 105/2021 (che per gli spettacoli programmati dal 6 agosto in poi dispone l’accesso con Certificazione Verde)