Come annunciato, dal 3 al 5 settembre a Modena torna Play – Festival del Gioco, dopo un anno di stop a causa della pandemia. Quest’anno il programma si amplia arrivando a coinvolgere ulteriori esponenti del mondo accademico e della scienza, e coinvolgendo altre zone della provincia. In particolare sarà proprio Fiorano Modenese a ospitare una sorta di prologo dell’iniziativa.

Come anteprima delle attività previste per festeggiare i 40 anni compiuti dalla Ludoteca comunale, giovedì 2 settembre, divisa in due sessioni – dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.30 – presso la Biblioteca Ludoteca BLA (via S. Pellico, n.7), che compie invece il decimo anno di vita, arriva la “Tavola Esagonale”. La Tavola Esagonale è un importante momento di condivisione e comunicazione dei saperi ludici, della ricerca sul gioco e sul giocare in ambito accademico e professionale. Sarà visibile anche in streaming sul canale You Tube di Play – Festival del Gioco e sulla pagina Facebook dell’associazione culturale Play Res, organizzatrici dell’evento.

Dalle ore 14 sempre di giovedì 2 settembre, presso lo Spazio Polifunzionale del Centro Culturale Via Vittorio Veneto, appuntamento dedicato al mondo del gioco di ruolo in ambito educativo intitolato “EdulARP.it” organizzato in sinergia con “Il Congegno di Leonardo”: conferenza pomeridiana e assaggi serali a tema “Rivincita”. Verranno approfonditi metodi didattici basati sull’ esperienza in prima persona di situazioni reali o meno da parte degli studenti, chiamati a interagire come partecipanti in uno scenario di simulazione guidato dagli educatori. In questo contesto, dalle 21 alle 24 sarà possibile anche provare in prima persona un gioco di ruolo dal vivo educativo.

Visita il sito di Play Festival del Gioco 2021. Per informazioni: info@play-modena.it oppure info@edularp.it