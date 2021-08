Nei giorni scorsi è stata pubblicata sul sito del ministero la graduatoria di assegnazione dei fondi destinati agli enti locali, Province e Comuni, pari a 270 milioni di euro a livello nazionale, a sostegno dei costi di affitto e noleggio di spazi scolastici comprese le spese di conduzione (disponibili 70 milioni) e interventi di manutenzione scolastica, ristrutturazioni e adeguamenti per creare nuovi spazi. Il Comune di Sassuolo, che a suo tempo si era candidato al bando, ha ottenuto 200.000 € sulla base di progetti presentati.

Gli interventi, che verranno eseguiti in corso d’anno in quanto i fondi non sono ancora stati stanziati dal Ministero, riguarderanno esclusivamente adattamenti per la messa in sicurezza e l’adattamento degli spazi in base alle normative anti Covid-19 riguarderanno le scuole: Ruini di via Mercadante, Parco Ducale e Cavedoni in Largo Bezzi, Caduti per la Libertà di via Marzabotto e Bellini di via Quattroponti.